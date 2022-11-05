Арина Соболенко прокомментировала победу над Пегулой на Итоговом турнире WTA

Седьмая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о победе над американкой Джессикой Пегулой на Итоговом чемпионате WTA. Соболенко обыграла Пегулу со счётом 6:3, 7:5.
«Я думала, что бы ни случилось, мне просто нужно выиграть ещё один матч и завершить сезон победой. Просто сделать это на будущее. Это я и продолжала говорить себе. В любом случае, даже если я и не вышла бы из группы, я извлекла бы положительные моменты из этой ситуации», – цитирует Соболенко WTA Insider в своём «твиттере».
Напомним, что 24-летняя уроженка Минска стала лишь третьей представительницей своей страны в истории, которая выходила в 1/2 финала на Итоговом чемпионате. Ранее это удавалось сделать Наталье Зверевой в 1995 году и Виктории Азаренко в 2011-2012 годах.
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