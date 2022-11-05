Соболенко — в полуфинале Итогового, «Химки» выиграли первый матч с августа. Главное к утру

Белорусская теннисистка Арина Соболенко впервые в карьере пробилась в 1/2 финала Итогового турнира WTA, «Химки» прервали проклятие Сергея Юрана и добились первой победы в РПЛ за три месяца, ЦСКА взял женский Winline Кубок России. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Соболенко вышла в полуфинал Итогового чемпионата. Касаткина может стать соперницей Саккари.
2. «Химки» прервали 15-матчевую безвыигрышную серию.
3. Женский ЦСКА обыграл «Зенит» и стал обладателем Кубка России.
4. Игрок молодёжного «Спартака» скандировал матерную кричалку после победы над ЦСКА
5. Джокович вышел в 1/2 финала «Мастерса» в Париже, повесив Музетти «баранку».
6. Виктор Гончаренко признан лучшим тренером РПЛ в октябре.
7. Хвича Кварацхелия пропустит матч с «Аталантой».
8. Хет-трик Рантанена помог «Колорадо» обыграть «Коламбус» в Тампере.
9. «Голден Стэйт» потерпел пятое поражение подряд, уступив «Нью-Орлеан Пеликанс».
10. Евгения Медведева появится в «Ледниковом периоде» с новым партнёром.
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