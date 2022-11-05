Соболенко — в полуфинале Итогового, «Химки» выиграли первый матч с августа. Главное к утру

Белорусская теннисистка Арина Соболенко впервые в карьере пробилась в 1/2 финала Итогового турнира WTA, «Химки» прервали проклятие Сергея Юрана и добились первой победы в РПЛ за три месяца, ЦСКА взял женский Winline Кубок России. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Соболенко вышла в полуфинал Итогового чемпионата. Касаткина может стать соперницей Саккари.



2. «Химки» прервали 15-матчевую безвыигрышную серию.



3. Женский ЦСКА обыграл «Зенит» и стал обладателем Кубка России.



4. Игрок молодёжного «Спартака» скандировал матерную кричалку после победы над ЦСКА



5. Джокович вышел в 1/2 финала «Мастерса» в Париже, повесив Музетти «баранку».



6. Виктор Гончаренко признан лучшим тренером РПЛ в октябре.



7. Хвича Кварацхелия пропустит матч с «Аталантой».



8. Хет-трик Рантанена помог «Колорадо» обыграть «Коламбус» в Тампере.



9. «Голден Стэйт» потерпел пятое поражение подряд, уступив «Нью-Орлеан Пеликанс».



10. Евгения Медведева появится в «Ледниковом периоде» с новым партнёром.