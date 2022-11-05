Пегула высказалась после поражения от Соболенко в матче Итогового турнира

Третья ракетка мира, американская теннисистка Джессика Пегула прокомментировала поражение от представительницы Беларуси Арины Соболенко в заключительном матче Итогового турнира WTA, который на этой неделе проходит в Форт-Уэсте (США).
Напомним, что американка уступила белоруске со счётом 3:6, 5:7 и не сумела пробиться в полуфинал Итогового чемпионата WTA.
«Это сложно, но это теннис. Ты можешь провести одну хорошую неделю, а затем ты возвращаешься снова после неё. Существует действительно многих взлётов и падений.
Ты заканчиваешь год на хорошей позиции, однако затем я приезжаю на этот турнир и проигрываю все матчи. Этот тоже самое, что у меня было [количество игр, которые я проиграла] на протяжении 3 месяцев.
В преддверии Итогового чемпионата Пегула выиграла титул на турнире WTA-1000 в Гвадалахаре.
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