Карлос Алькарас обратился к Хольгеру Руне после того, как снялся из-за травмы в Париже
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Первый номер мирового рейтинга Карлос Алькарас опубликовал пост в социальных сетях, в котором поблагодарил представителя Дании Хольгера Руне за хорошую игру в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция).
«Хольгер, ты сегодня был лучше и заслужил победу! Продолжить игру было сложно, я боялся сделать себе хуже. Здоровье на первом месте», — написал Алькарас в социальных сетях.
«Всегда желаю тебе лучшего, чувак», — ответил датчанин.
Напомним, ранее Карлос Алькарас не смог доиграть четвертьфинал Парижа из-за травмы. Он взял медицинский тайм-аут при счёте 6:5 в свою пользу во втором сете игры, однако затем провёл лишь гейм и несколько розыгрышей тай-брейка на корте, после чего принял решение сняться с турнира.
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