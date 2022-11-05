Мария Шарапова опубликовала свежие фото на фоне каньона в США

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, россиянка Мария Шарапова выложила новые фото на своей странице в социальных сетях. Теннисистка посетила каньон, расположенный на севере Аризоны (США).

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА МАРИИ ШАРАПОВОЙ

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА МАРИИ ШАРАПОВОЙ

За время в туре Шарапова завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.

1 июля Шарапова и её жених, британский бизнесмен Алекс Гилкс, впервые стали родителями. У них родился сын, которого назвали Теодором.