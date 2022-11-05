Новак Джокович прокомментировал разгром Музетти в четвертьфинале «Мастерса» в Париже

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал выход в полуфинал последнего в текущем сезоне турнира серии «Мастерс», который проходит в Париже (Франция).

В четвертьфинальном матче Джокович (6) разгромил 20-летнего представителя Италии Лоренцо Музетти со счётом 6:0, 6:3. За выход в финал Новак сразится с греком Стефаносом Циципасом (5).

«Я был хорошо готов к матчу. Музетти – молодой и талантливый теннисист. Вы не можете оставлять ему время на вариации бэкхенда или даже форхенда. Тактика заключалась в том, чтобы через агрессию лишить его времени. Это получилось, я счастлив, это пока был мой лучший матч на этой неделе», — приводит слова Джоковича Tennis Majors.