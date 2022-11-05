Новак Джокович прокомментировал разгром Музетти в четвертьфинале «Мастерса» в Париже
Поделиться
21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал выход в полуфинал последнего в текущем сезоне турнира серии «Мастерс», который проходит в Париже (Франция).
В четвертьфинальном матче Джокович (6) разгромил 20-летнего представителя Италии Лоренцо Музетти со счётом 6:0, 6:3. За выход в финал Новак сразится с греком Стефаносом Циципасом (5).
«Я был хорошо готов к матчу. Музетти – молодой и талантливый теннисист. Вы не можете оставлять ему время на вариации бэкхенда или даже форхенда. Тактика заключалась в том, чтобы через агрессию лишить его времени. Это получилось, я счастлив, это пока был мой лучший матч на этой неделе», — приводит слова Джоковича Tennis Majors.
Комментарии
- 5 ноября 2022
-
09:58
-
09:52
-
09:48
-
09:31
-
09:30
-
09:18
-
08:58
-
06:36
-
06:24
-
05:21
-
04:30
-
04:09
-
01:19
-
00:36
- 4 ноября 2022
-
23:35
-
22:56
-
22:36
-
22:01
-
21:33
-
21:14
-
20:48
-
20:25
-
19:52
-
19:50
-
19:29
-
19:18
-
18:43
-
18:30
-
18:13
-
17:58
-
17:48
-
15:31
-
14:01
-
12:04
-
11:36
Партнерский контент