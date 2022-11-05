Циципас рассказал, как собирается прервать серию из шести поражений от Джоковича

Пятая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас ответил, как собирается прервать серию из шести поражений от 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича.
Теннисисты поборются за выход в финал турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция). Грек признался, что в матче будет бороться с желанием переиграть человека, который провёл рекордные 373 недели в качестве первой ракетки мира.
«В этом матче мне нужно будет проявить последовательность в своих действиях. В моём арсенале есть оружие, которое я могу использовать против него. Но, анализируя прошлые матчи, я понимаю, что использовал слишком много вращений или мощности в ударах. Важно, чтобы я оставался на своём уровне и не переусердствовал. Это будет тяжёлый с точки зрения физической нагрузки поединок, мне нужно хорошо подготовиться», — приводит слова Циципаса пресс-служба ATP.
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