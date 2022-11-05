«Моя лучшая подруга для обнимашек». Свитолина показала милые фото с новорождённой дочкой

Бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио (Япония), бывшая третья ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала в социальных сетях милое домашнее фото с новорождённой дочкой Скай.
«Моя лучшая подруга для обнимашек», — подписала фото Свитолина.
Фото: из личного архива Элины Свитолиной
Фото: из личного архива Элины Свитолиной
В середине октября стало известно, что Свитолина и её супруг, бывшая шестая ракетка мира, француз Гаэль Монфис впервые стали родителями.
28-летняя Свитолина — чемпионка 16 турниров на уровне WTA. Её лучшее достижение на турнирах «Большого шлема» — полуфиналы Уимблдона и US Open в 2019 году. В последний раз Элина выходила на корт 24 марта, когда проиграла британке Хитер Уотсон со счётом 6:4, 3:6, 6:7 (4:7) во втором круге турнира категории WTA-1000 в Майами (США).
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