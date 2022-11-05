«Непобедимых не бывает». Джокович – о том, что шесть раз брал титул на «Мастерсе» в Париже

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, серб Новак Джокович высказался о том, что турнир серии «Мастерс» в Париже (Франция) – один из самых успешных в его карьере. Серб является шестикратным и действующим чемпионом соревнований.

«Непобедимых не бывает, но я добился большого успеха на этих кортах. Думаю, с каждым годом, что я возвращаюсь сюда, моя уверенность только растёт. Мне просто нравятся местные условия, хоть они и отличаются от прошлогодних. Думаю, что очень хорошо приспособился к ним. Я показывал свой лучший теннис с самых первых матчей и продолжаю это делать. Надеюсь, что не сойду с рельсов и буду продолжать двигаться в том же направлении», — приводит слова Джоковича пресс-служба ATP.