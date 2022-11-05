Видеообзор побед Джоковича, Циципаса, Оже-Альяссима и Руне на «Мастерсе» в Париже

4 ноября на турнире серии «Мастерс» в Париже прошли четвертьфинальные матчи. Серб Новак Джокович оказался сильнее представителя Италии Лоренцо Музетти, грек Стефанос Циципас одолел американца Томми Пола, канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим расправился с Фрэнсисом Тиафо, а датчанин Хольгер Руне на отказе испанца Карлоса Алькараса прошёл в полуфинал.

«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с лучшими моментами четвертьфиналов на турнире в Париже.

Видео доступно на канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.

Турнир в Париже проходит с 31 октября по 6 ноября. Призовой фонд «Мастерса» в Париже составил € 5,4 млн. Его действующим чемпионом является 21-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович, который в финале турнира обыграл россиянина Даниила Медведева.