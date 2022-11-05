Мария Саккари рассказала, с кем из мужского тура хотела бы сыграть в миксте
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Пятая ракетка мира, греческая теннисистка Мария Саккари назвала теннисиста, с которым хотела бы сыграть в миксте.
«Если говорить о теннисистках, мне нравится играть с Айлой Томлянович, потому что она моя лучшая подруга. У меня один из лучших партнеров в смешанном парном разряде в мире, но я бы с удовольствием сыграла с Рафой Надалем», — цитирует Саккари пресс-служба WTA.
Ранее Саккари стала восьмой теннисисткой с момента введения текущего формата группового этапа Итогового турнира в 2003 году, которая не отдала оппоненткам по группе ни сета. Об этом сообщает Opta Ace в своём «твиттере». Ранее это удавалось сделать Амели Моресмо, Марии Шараповой, Жюстин Энен, Вере Звонарёвой, Петре Квитовой, Серене Уильямс и Элине Свитолиной.
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