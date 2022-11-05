Циципас — первый, кто одержал 60 побед в этом году. Рублёв — в топ-5, Медведев — в десятке

Греческий теннисист Стефанос Циципас в четвертьфинале «Мастерса» в Париже переиграл американца Томми Пола и одержал 60-ю победу в текущем сезоне. Грек на данный момент идёт первым по выигранным матчам в этом году. Россиянин Андрей Рублёв расположился на четвёртом месте (49), Даниил Медведев — на восьмом (45).
Отметим, что за последние четыре года только два теннисиста смогли выиграть 60 и более матчей в сезоне. В 2018 году немец Александр Зверев одержал ровно 60 побед, а в 2021 году россиянин Даниил Медведев оказывался сильнее своих соперников в 63 матчах.
Теннисисты с наибольшим количеством побед в текущем сезоне:
1. Стефанос Циципас — 60.
2. Карлос Алькарас — 57.
3. Феликс Оже-Альяссим— 56.
4-5. Андрей Рублёв и Кэмерон Норри — по 49.
6. Каспер Рууд— 48.
7. Янник Синнер — 47.
8-9. Даниил Медведев и Алекс де Минор — по 45.
- 5 ноября 2022
-
12:51
-
12:46
-
12:34
-
12:14
-
11:49
-
11:35
-
11:30
-
11:15
-
10:58
-
10:44
-
10:34
-
10:21
-
10:16
-
10:08
-
09:58
-
09:52
-
09:48
-
09:31
-
09:30
-
09:18
-
08:58
-
06:36
-
06:24
-
05:21
-
04:30
-
04:09
-
01:19
-
00:36
- 4 ноября 2022
-
23:35
-
22:56
-
22:36
-
22:01
-
21:33
-
21:14
-
20:48