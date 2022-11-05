Циципас — первый, кто одержал 60 побед в этом году. Рублёв — в топ-5, Медведев — в десятке

Греческий теннисист Стефанос Циципас в четвертьфинале «Мастерса» в Париже переиграл американца Томми Пола и одержал 60-ю победу в текущем сезоне. Грек на данный момент идёт первым по выигранным матчам в этом году. Россиянин Андрей Рублёв расположился на четвёртом месте (49), Даниил Медведев — на восьмом (45).

Отметим, что за последние четыре года только два теннисиста смогли выиграть 60 и более матчей в сезоне. В 2018 году немец Александр Зверев одержал ровно 60 побед, а в 2021 году россиянин Даниил Медведев оказывался сильнее своих соперников в 63 матчах.

Теннисисты с наибольшим количеством побед в текущем сезоне:



1. Стефанос Циципас — 60.

2. Карлос Алькарас — 57.

3. Феликс Оже-Альяссим— 56.

4-5. Андрей Рублёв и Кэмерон Норри — по 49.

6. Каспер Рууд— 48.

7. Янник Синнер — 47.

8-9. Даниил Медведев и Алекс де Минор — по 45.