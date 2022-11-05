Тим эмоционально высказался о возвращении в топ-100 рейтинга ATP

Австрийский теннисист Доминик Тим (100-я ракетка мира) прокомментировал своё возвращение в сотню мирового рейтинга ATP. Победитель Открытого чемпионата США-2020 опубликовал пост.
«Какое прекрасное чувство! Я достиг своей цели на 2022 год. Топ-100 в рейтинге ATP. Жду новый сезон. Я уже поставил новые цели!», — написал австриец в свои социальных сетях.
Ранее Доминик Тим объявил, что завершил сезон. Соответствующее заявление он сделал после матча второго круга турнира в Вене (Австрия). Там Тим уступил экс первой ракетке мира россиянину Даниилу Медведеву. Встреча закончилась со счётом 3:6, 3:6. Австрийский теннисист планировал выступить в квалификации «Мастерса» в Париже, а также на челленджере в Братиславе (Словакия), но отказался от участия в обоих соревнованиях.
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