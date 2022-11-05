Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Дарья Касаткина рассказала, где планирует провести отпуск

Дарья Касаткина рассказала, где планирует провести отпуск
Комментарии

Восьмая ракетка мира, российская теннисистка Дарья Касаткина предположила, где может провести отпуск после Итогового турнира WTA, который проходит с 31 октября по 7 ноября.

«Базовый, я знаю, такой простой вариант (улыбается), но Мальдивы. Но я имею в виду, что в ноябре не так много мест, куда можно поехать, чтобы получить солнечный и такой ленивый отдых. Так что Мальдивы — один из вариантов, это очень красивое и спокойное место», — приводит слова Касаткиной Eurosport.

Напомним, на Итоговом турнире WTA Касаткина проиграла польской теннисистке Иге Свёнтек и победила представительницу США Кори Гауфф. Решающий матч между Дарьей Касаткиной и Каролин Гарсией состоится сегодня, 5 ноября, и начнётся не ранее 23:30 мск.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022