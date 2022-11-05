Дарья Касаткина рассказала, где планирует провести отпуск

Восьмая ракетка мира, российская теннисистка Дарья Касаткина предположила, где может провести отпуск после Итогового турнира WTA, который проходит с 31 октября по 7 ноября.

«Базовый, я знаю, такой простой вариант (улыбается), но Мальдивы. Но я имею в виду, что в ноябре не так много мест, куда можно поехать, чтобы получить солнечный и такой ленивый отдых. Так что Мальдивы — один из вариантов, это очень красивое и спокойное место», — приводит слова Касаткиной Eurosport.

Напомним, на Итоговом турнире WTA Касаткина проиграла польской теннисистке Иге Свёнтек и победила представительницу США Кори Гауфф. Решающий матч между Дарьей Касаткиной и Каролин Гарсией состоится сегодня, 5 ноября, и начнётся не ранее 23:30 мск.