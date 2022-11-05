Соболенко — о поведении фанатов на Итоговом: спасибо всем за поддержку, кроме того парня

Седьмая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко поблагодарила зрителей за поддержку, сделав акцент на одном фанате. По словам спортсменки, болельщик мешал ей подавать во время матча с американкой Джессикой Пегулой.

«Спасибо всем за вашу поддержку, кроме того парня… подождите, подождите, подождите… Теперь вы шлёте мне поцелуи, но вы были такими раздражающими на матче. Но все равно спасибо, спасибо за прекрасную атмосферу», — сказала Соболенко после матча с Пегулой.

Напомним, 24-летняя уроженка Минска стала лишь третьей представительницей своей страны в истории, которая выходила в 1/2 финала на Итоговом чемпионате. Ранее это удавалось сделать Наталье Зверевой в 1995 году и Виктории Азаренко в 2011-2012 годах.

