Пегула: теннис груб по отношению к спортсменам, остаётся только праздновать и не слушать

Третья ракетка мира, американская теннисистка Джессика Пегула высказалась об отношении к спортсменам со стороны теннисного мира.
«Это одна из тех вещей, где теннис просто груб по отношению к спортсменам. Люди очень легко забывают или не помнят, как вы выигрывали, и они просто видят ваш проигрыш на следующей неделе. Так что это тяжело. Поэтому я думаю, что нам, теннисистам, остаётся праздновать и никого не слушать.
Потому что путешествие сейчас — прекрасно, на самом деле нет никакой конечной цели. Я чувствую, что лучшие спортсмены всегда говорят, что мечта — это путешествие, а не конечный результат. Постоянно поддерживать такой настрой сложно. Но я думаю, что пока вы возвращаетесь к этому и пытаетесь выполнять много маленьких целей, это сохраняет ментальное здоровье», — цитирует Пегулу Eurosport.
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