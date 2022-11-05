Фото: Даррен Кэхилл прилетел в Румынию к Халеп, которую подозревают в употреблении допинга

Известный тренер австралиец Даррен Кэхилл, ранее сотрудничавший, в частности, с чемпионами турниров «Большого шлема» Андре Агасси и Энди Марреем, прилетел в Бухарест (Румыния), чтобы поддержать бывшую подопечную Симону Халеп.

Совместные фото Кэхилла и Халеп были опубликованы фанатским аккаунтом теннисистки.

Напомним, спортсменка сдала положительный тест на допинг на Открытом чемпионате США в августе текущего года. Проба A показала наличие в крови Халеп препарата Roxadustat, который входит в список запрещённых веществ Всемирного антидопингового агентства. Румынка отрицает, что сознательно употребляла допинг.

Отметим, что с конца июля 2022 года Кэхилл входит в тренерский штаб 12-й ракетки мира 21-летнего итальянца Янника Синнера.