Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Фото: Даррен Кэхилл прилетел в Румынию к Халеп, которую подозревают в употреблении допинга

Фото: Даррен Кэхилл прилетел в Румынию к Халеп, которую подозревают в употреблении допинга
Комментарии

Известный тренер австралиец Даррен Кэхилл, ранее сотрудничавший, в частности, с чемпионами турниров «Большого шлема» Андре Агасси и Энди Марреем, прилетел в Бухарест (Румыния), чтобы поддержать бывшую подопечную Симону Халеп.

Совместные фото Кэхилла и Халеп были опубликованы фанатским аккаунтом теннисистки.

Напомним, спортсменка сдала положительный тест на допинг на Открытом чемпионате США в августе текущего года. Проба A показала наличие в крови Халеп препарата Roxadustat, который входит в список запрещённых веществ Всемирного антидопингового агентства. Румынка отрицает, что сознательно употребляла допинг.

Отметим, что с конца июля 2022 года Кэхилл входит в тренерский штаб 12-й ракетки мира 21-летнего итальянца Янника Синнера.

Ответный удар судьбы. Как рушится карьера теннисистки, критиковавшей Шарапову за допинг Ответный удар судьбы. Как рушится карьера теннисистки, критиковавшей Шарапову за допинг
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022