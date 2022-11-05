Фото: Даррен Кэхилл прилетел в Румынию к Халеп, которую подозревают в употреблении допинга
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Известный тренер австралиец Даррен Кэхилл, ранее сотрудничавший, в частности, с чемпионами турниров «Большого шлема» Андре Агасси и Энди Марреем, прилетел в Бухарест (Румыния), чтобы поддержать бывшую подопечную Симону Халеп.
Совместные фото Кэхилла и Халеп были опубликованы фанатским аккаунтом теннисистки.
Напомним, спортсменка сдала положительный тест на допинг на Открытом чемпионате США в августе текущего года. Проба A показала наличие в крови Халеп препарата Roxadustat, который входит в список запрещённых веществ Всемирного антидопингового агентства. Румынка отрицает, что сознательно употребляла допинг.
Отметим, что с конца июля 2022 года Кэхилл входит в тренерский штаб 12-й ракетки мира 21-летнего итальянца Янника Синнера.
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