Соболенко — об Итоговом: наконец Вселенная сделала для меня что-то хорошее в этом сезоне

Седьмая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась эмоциями от выхода из группы на Итоговом турнире WTA.

«Я очень счастлива, что была сосредоточена, несмотря ни на что — сосредоточена на себе и на том, что должна делать на корте. И теперь я сделала всё, что было под моим контролем. Наконец-то Вселенная сделала для меня что-то хорошее в этом сезоне», — цитирует теннисистку Eurosport.

До матча между Саккари и Жабер белоруска рассказывала, как тяжело болеть за одну из своих подруг.

«Это самое ужасное. И Мария, и Онс мне нравятся, они хорошие люди, и теперь я должна болеть за одну из них, чтобы выйти из группы. Я просто постараюсь не смотреть на это, но будет тяжело», — сказала Соболенко.

Напомним, 24-летняя уроженка Минска стала лишь третьей представительницей своей страны в истории, которая смогла выйти в 1/2 финала на Итоговом чемпионате. Ранее это удавалось сделать Наталье Зверевой в 1995 году и Виктории Азаренко в 2011-2012 годах.