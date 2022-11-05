Определились группы молодёжного Итогового турнира, где сыграют Руне и Музетти

Стали известны группы молодёжного Итогового турнира. Зелёную группу возглавит полуфиналист «Мастерса» в Париже представитель Дании Хольгер Руне, а в красном квартете игроком с лучшим рейтингом станет итальянец Лоренцо Музетти. Жеребьёвка состоялась в Милане (Италия).

Зелёная группа:

Хольгер Руне (Дания, 18-я ракетка мира), Брэндон Накашима (США, 50), Иржи Легечка (Чехия, 72), Франческо Пассаро (Италия, 122).

Красная группа:

Лоренцо Музетти (Италия, 24), Джек Дрэйпер (Великобритания, 45), Доминик Штрикер (Швейцария, 116), Чун Син Цен (Китайский Тайбэй, 90).

Действующим победителем молодёжного Итогового турнира является нынешняя первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас, который в финале прошлого года одолел американца Себастьяна Корду.