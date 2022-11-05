Пегула, проигравшая 6 из 6 матчей на Итоговом: не жалею, что выступила в двух разрядах

Американская теннисистка Джессика Пегула (третий номер мирового рейтинга) рассказала о своих эмоциях от выступления на Итоговом турнире WTA. На соревнованиях она проиграла все три матча в одиночном разряде, а также все три встречи в паре с соотечественницей, Кори Гауфф.
«Конечно, не жалею, что сыграла оба разряда. Мы привыкли играть и там и там, но в конце года – не знаю, как на Кори, но, думаю, на мне это сказалось. Я хорошо заканчивала год, а потом приехала сюда и проиграла все матчи. Здесь у меня столько же поражений, сколько за последние три месяца», — цитирует Пегулу пресс-служба WTA.
Джессика Пегула в своей группе на Итоговом турнире потерпела поражения от тунисской теннисистки Онс Жабер, гречанки Марии Саккари и белоруски Арины Соболенко.
- 5 ноября 2022
-
15:42
-
14:59
-
14:31
-
13:41
-
13:27
-
12:51
-
12:46
-
12:34
-
12:14
-
11:49
-
11:35
-
11:30
-
11:15
-
10:58
-
10:44
-
10:34
-
10:21
-
10:16
-
10:08
-
09:58
-
09:52
-
09:48
-
09:31
-
09:30
-
09:18
-
08:58
-
06:36
-
06:24
-
05:21
-
04:30
-
04:09
-
01:19
-
00:36
- 4 ноября 2022
-
23:35
-
22:56