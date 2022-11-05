Пегула, проигравшая 6 из 6 матчей на Итоговом: не жалею, что выступила в двух разрядах

Американская теннисистка Джессика Пегула (третий номер мирового рейтинга) рассказала о своих эмоциях от выступления на Итоговом турнире WTA. На соревнованиях она проиграла все три матча в одиночном разряде, а также все три встречи в паре с соотечественницей, Кори Гауфф.

«Конечно, не жалею, что сыграла оба разряда. Мы привыкли играть и там и там, но в конце года – не знаю, как на Кори, но, думаю, на мне это сказалось. Я хорошо заканчивала год, а потом приехала сюда и проиграла все матчи. Здесь у меня столько же поражений, сколько за последние три месяца», — цитирует Пегулу пресс-служба WTA.

Джессика Пегула в своей группе на Итоговом турнире потерпела поражения от тунисской теннисистки Онс Жабер, гречанки Марии Саккари и белоруски Арины Соболенко.