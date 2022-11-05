«Неплохо для первого полноценного года в туре». Эмма Радукану подвела итоги сезона

Победительница Открытого чемпионата США 2021 года, 19-летняя британская теннисистка Эмма Радукану в своих социальных сетях подвела итоги прошедшего теннисного сезона.

«Вот и всё, 2022-й! Это часть уникального путешествия по моему собственному маршруту! Неплохо для первого полноценного года в туре», — написала Эмма Радукану.

Радукану сенсационно выиграла US Open — 2021, когда ей было 18 лет. Однако в 2022 году она ни разу не прошла дальше второго круга на турнирах «Большого шлема». На Australian Open, на Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос») и на Уимблдоне она проигрывала во втором раунде, на US Open — в первом. В настоящий момент она является 76-й ракеткой мира.



Последние турниры сезона Эмма Радукану пропустила из-за травмы запястья.