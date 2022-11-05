Линдсей Дэвенпорт объяснила провал Джессики Пегулы на Итоговом и поддержала её

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира, американка Линдсей Дэвенпорт объяснила неважное выступление американки Джессики Пегулы на Итоговом чемпионате WTA, где третья ракетка мира потерпела три поражения в трёх матчах групповой стадии.

«Я не уверена, сколько людей в начале года поставили бы на то, что Джессика Пегула станет третьей в мире и первой ракеткой США. Пегула спокойно выполняет очень много тяжёлой работы. Её игра стала лучше.

Она устала здесь, на Итоговом. Джессика сыграла очень много матчей в одиночном разряде, плюс добавьте к этому частые матчи в паре. Она вернётся, ведь она учится каждый сезон», — приводит слова Дэвенпорт Sportskeeda.