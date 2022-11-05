Российская теннисистка Камилла Рахимова выиграла трофей ITF в Нанте

21-летняя российская теннисистка Камилла Рахимова (103-я в рейтинге WTA) выиграла турнир ITF (W 60) в Нанте (Франция), победив в финале китаянку Синьюй Ван (102-я в рейтинге WTA).

Камилла Рахимова одержала победу со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 42 минуты. По пути к трофею Рахимова обыграла бельгийскую теннисистку Магали Кемпен (7:5, 7:5), француженку Одри Альби (6:3, 6:4), датчанку Клару Таусон (7:6 (7:5), 3:6, 6:2), украинку Дарью Снигур (неявка).

Для Камиллы Рахимовой этот трофей стал седьмым на уровне ITF в одиночном разряде. В парном разряде она выиграла ещё семь трофеев уровня ITF и два трофея уровня WTA. Рахимова является профессионалом с 2018 года. Её высшая строчка в рейтинге WTA — 90-я.