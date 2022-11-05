Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Первая ракетка мира Карлос Алькарас не сыграет на Итоговом турнире ATP

Первая ракетка мира Карлос Алькарас не сыграет на Итоговом турнире ATP
Комментарии

Первый номер мирового рейтинга Карлос Алькарас в своих социальных сетях рассказал, что из-за травмы, которую он получил в ходе четвертьфинального матча «Мастерса» в Париже с датчанином Хольгером Руне, пропустит шесть недель.

Алькарас не сможет выступить на Итоговом турнире ATP, который стартует 13 ноября. Также испанец пропустит финальную стадию Кубка Дэвиса, которая пройдёт с 21 по 27 ноября.

«Результат осмотра медицинской командой моей травмы: разрыв внутренней косой мускулатуры левой боковой брюшной стенки с предполагаемым временем восстановления – шесть недель.

К сожалению, я не смогу участвовать в финалах ATP или финалах Кубка Дэвиса. Тяжело и болезненно пропустить эти два важных для меня события, но остаётся только позитивно относиться и думать о своевременном выздоровлении. Спасибо за поддержку!» – написал Карлос Алькарас.

Следовательно, на Итоговом турнире ATP испанца заменит американец Тейлор Фритц, а запасными станут поляк Хуберт Хуркач и датчанин Хольгер Руне.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022