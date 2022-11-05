Первая ракетка мира Карлос Алькарас не сыграет на Итоговом турнире ATP

Первый номер мирового рейтинга Карлос Алькарас в своих социальных сетях рассказал, что из-за травмы, которую он получил в ходе четвертьфинального матча «Мастерса» в Париже с датчанином Хольгером Руне, пропустит шесть недель.

Алькарас не сможет выступить на Итоговом турнире ATP, который стартует 13 ноября. Также испанец пропустит финальную стадию Кубка Дэвиса, которая пройдёт с 21 по 27 ноября.

«Результат осмотра медицинской командой моей травмы: разрыв внутренней косой мускулатуры левой боковой брюшной стенки с предполагаемым временем восстановления – шесть недель.

К сожалению, я не смогу участвовать в финалах ATP или финалах Кубка Дэвиса. Тяжело и болезненно пропустить эти два важных для меня события, но остаётся только позитивно относиться и думать о своевременном выздоровлении. Спасибо за поддержку!» – написал Карлос Алькарас.

Следовательно, на Итоговом турнире ATP испанца заменит американец Тейлор Фритц, а запасными станут поляк Хуберт Хуркач и датчанин Хольгер Руне.