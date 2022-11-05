Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Тейлор Фритц высказался о своём попадании на Итоговый турнир на травме Алькараса

Тейлор Фритц высказался о своём попадании на Итоговый турнир на травме Алькараса
Комментарии

Американский теннисист Тейлор Фритц (11-й в рейтинге ATP) прокомментировал попадание на Итоговый турнир ATP, которое случилось из-за травмы первой ракетки мира испанца Карлоса Алькараса.

«Не так, как я хотел, но я на Итоговом турнире. Карлос, скорейшего выздоровления» – написал Тейлор Фритц в своих социальных сетях.

Сегодня, 5 ноября, стало известно, что Карлос Алькарас из-за травмы пропустит шесть недель. У теннисиста диагностировали разрыв внутренней косой мускулатуры левой боковой брюшной стенки.

На Итоговый турнир ранее квалифицировались испанец Рафаэль Надаль, россияне Даниил Медведев и Андрей Рублёв, серб Новак Джокович, норвежец Каспер Рууд, грек Стефанос Циципас и канадец Феликс Оже-Альяссим. Турнир пройдёт с 13 по 20 ноября в Турине (Италия).

Новый чудо-мальчик загонял Алькараса в Париже! Эти парни зажигали ещё в 14 лет Новый чудо-мальчик загонял Алькараса в Париже! Эти парни зажигали ещё в 14 лет
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022