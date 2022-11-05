Тейлор Фритц высказался о своём попадании на Итоговый турнир на травме Алькараса

Американский теннисист Тейлор Фритц (11-й в рейтинге ATP) прокомментировал попадание на Итоговый турнир ATP, которое случилось из-за травмы первой ракетки мира испанца Карлоса Алькараса.

«Не так, как я хотел, но я на Итоговом турнире. Карлос, скорейшего выздоровления» – написал Тейлор Фритц в своих социальных сетях.

Сегодня, 5 ноября, стало известно, что Карлос Алькарас из-за травмы пропустит шесть недель. У теннисиста диагностировали разрыв внутренней косой мускулатуры левой боковой брюшной стенки.

На Итоговый турнир ранее квалифицировались испанец Рафаэль Надаль, россияне Даниил Медведев и Андрей Рублёв, серб Новак Джокович, норвежец Каспер Рууд, грек Стефанос Циципас и канадец Феликс Оже-Альяссим. Турнир пройдёт с 13 по 20 ноября в Турине (Италия).