Тейлор Фритц высказался о своём попадании на Итоговый турнир на травме Алькараса

Американский теннисист Тейлор Фритц (11-й в рейтинге ATP) прокомментировал попадание на Итоговый турнир ATP, которое случилось из-за травмы первой ракетки мира испанца Карлоса Алькараса.
«Не так, как я хотел, но я на Итоговом турнире. Карлос, скорейшего выздоровления» – написал Тейлор Фритц в своих социальных сетях.
Сегодня, 5 ноября, стало известно, что Карлос Алькарас из-за травмы пропустит шесть недель. У теннисиста диагностировали разрыв внутренней косой мускулатуры левой боковой брюшной стенки.
На Итоговый турнир ранее квалифицировались испанец Рафаэль Надаль, россияне Даниил Медведев и Андрей Рублёв, серб Новак Джокович, норвежец Каспер Рууд, грек Стефанос Циципас и канадец Феликс Оже-Альяссим. Турнир пройдёт с 13 по 20 ноября в Турине (Италия).
- 5 ноября 2022
-
20:23
-
20:10
-
19:18
-
18:35
-
18:02
-
17:44
-
17:40
-
17:19
-
15:42
-
14:59
-
14:31
-
13:41
-
13:27
-
12:51
-
12:46
-
12:34
-
12:14
-
11:49
-
11:35
-
11:30
-
11:15
-
10:58
-
10:44
-
10:34
-
10:21
-
10:16
-
10:08
-
09:58
-
09:52
-
09:48
-
09:31
-
09:30
-
09:18
-
08:58
-
06:36