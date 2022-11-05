Новак Джокович в упорной борьбе обыграл Циципаса и вышел в финал «Мастерса» в Париже

Сербский теннисист Новак Джокович (седьмой в рейтинге ATP) вышел в финал турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция), обыграв грека Стефаноса Циципаса (пятый в рейтинге ATP).

Джокович одержал победу со счётом 6:2, 3:6, 7:6 (7:4). Продолжительность матча составила 2 часа 18 минут. На счету Джоковича 11 эйсов, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести. Стефанос Циципас девять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из двух возможных.

В финале Джокович сыграет с датчанином Хольгером Руне, который в полуфинале обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима.

Действующим победителем соревнований является серб Новак Джокович, в 2021 году в финале переигравший россиянина Даниила Медведева. Призовой фонд турнира составляет € 5 415 410.