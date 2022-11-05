Новак Джокович в упорной борьбе обыграл Циципаса и вышел в финал «Мастерса» в Париже

Сербский теннисист Новак Джокович (седьмой в рейтинге ATP) вышел в финал турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция), обыграв грека Стефаноса Циципаса (пятый в рейтинге ATP).
Джокович одержал победу со счётом 6:2, 3:6, 7:6 (7:4). Продолжительность матча составила 2 часа 18 минут. На счету Джоковича 11 эйсов, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести. Стефанос Циципас девять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из двух возможных.
В финале Джокович сыграет с датчанином Хольгером Руне, который в полуфинале обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима.
Действующим победителем соревнований является серб Новак Джокович, в 2021 году в финале переигравший россиянина Даниила Медведева. Призовой фонд турнира составляет € 5 415 410.
- 5 ноября 2022
-
21:53
-
21:45
-
21:01
-
20:52
-
20:23
-
20:10
-
19:18
-
18:35
-
18:02
-
17:44
-
17:40
-
17:19
-
15:42
-
14:59
-
14:31
-
13:41
-
13:27
-
12:51
-
12:46
-
12:34
-
12:14
-
11:49
-
11:35
-
11:30
-
11:15
-
10:58
-
10:44
-
10:34
-
10:21
-
10:16
-
10:08
-
09:58
-
09:52
-
09:48
-
09:31