33-летний Бенуа Пэр считает, что он сможет вернуться в топ-20 мирового рейтинга
Поделиться
Французский теннисист Бенуа Пэр (173-й в рейтинге ATP) считает, что он сможет вернуться в топ-20 мирового рейтинга. Француз проводит на своей странице в социальных сетях рубрику «Вопрос – ответ».
«Смогу ли я вернуться в топ-20 мирового рейтинга? Да», — ответил 33-летний Бенуа Пэр.
Бенуа Пэр в июле этого года впервые с 2015 года покинул топ-100 рейтинга ATP. На Открытом чемпионате США француз вылетел в первом круге. После этого Пэр сыграл на четырёх челленджерах. Высшая строчка француза в рейтинге ATP — 18, которая была зафиксирована в начале 2016 года.
Ранее французский теннисист объяснил, почему выбирает играть турниры за пределами родной страны.
Видео: Как Медведев выступал на Итоговом турнире ATP:
Комментарии
- 5 ноября 2022
-
21:53
-
21:45
-
21:01
-
20:52
-
20:23
-
20:10
-
19:18
-
18:35
-
18:02
-
17:44
-
17:40
-
17:19
-
15:42
-
14:59
-
14:31
-
13:41
-
13:27
-
12:51
-
12:46
-
12:34
-
12:14
-
11:49
-
11:35
-
11:30
-
11:15
-
10:58
-
10:44
-
10:34
-
10:21
-
10:16
-
10:08
-
09:58
-
09:52
-
09:48
-
09:31
Партнерский контент