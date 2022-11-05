Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

33-летний Бенуа Пэр считает, что он сможет вернуться в топ-20 мирового рейтинга

33-летний Бенуа Пэр считает, что он сможет вернуться в топ-20 мирового рейтинга
Комментарии

Французский теннисист Бенуа Пэр (173-й в рейтинге ATP) считает, что он сможет вернуться в топ-20 мирового рейтинга. Француз проводит на своей странице в социальных сетях рубрику «Вопрос – ответ».

«Смогу ли я вернуться в топ-20 мирового рейтинга? Да», — ответил 33-летний Бенуа Пэр.

Бенуа Пэр в июле этого года впервые с 2015 года покинул топ-100 рейтинга ATP. На Открытом чемпионате США француз вылетел в первом круге. После этого Пэр сыграл на четырёх челленджерах. Высшая строчка француза в рейтинге ATP — 18, которая была зафиксирована в начале 2016 года.

Ранее французский теннисист объяснил, почему выбирает играть турниры за пределами родной страны.

Первая ракетка мира не сыграет на Итоговом чемпионате ATP! Кто заменит Алькараса в Турине Первая ракетка мира не сыграет на Итоговом чемпионате ATP! Кто заменит Алькараса в Турине

Видео: Как Медведев выступал на Итоговом турнире ATP:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022