Джокович — о победе над Циципасом: клёво, когда ты выигрываешь у одного из лучших игроков

Сербский теннисист Новак Джокович (седьмой в рейтинге ATP) прокомментировал победу над греком Стефаносом Циципасом (пятый в рейтинге ATP) в полуфинальном турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция).

«Конечно, это очень клёво, когда ты выигрываешь такие матчи у одного из лучших игроков в мире. Думаю, что начал матч очень хорошо, опять же отличные удары, как вчера. У меня были шансы в начале второго сета, но я не справлялся с его подачей.

Бой был равным до последнего очка, до последнего выстрела. Несколько невероятных розыгрышей ближе к концу матча. Я просто очень рад преодолеть это испытание», — цитирует Джоковича пресс-служба ATP.

Джокович одержал победу со счётом 6:2, 3:6, 7:6 (7:4). Защищать трофей серб будет в матче с датчанином Хольгером Руне, который в полуфинале обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима.