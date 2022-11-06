Джокович — о предстоящем финале с Руне: у него будет тяжёлая битва

Сербский теннисист Новак Джокович (седьмой в рейтинге ATP) высказался о предстоящем финальном матче турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция) с датчанином Хольгером Руне (18-й в рейтинге ATP).

«Да, Руне отличный парень. Он мне нравится. Я считаю, что он действительно хорош в теннисе. Он фантастический игрок. Мы очень хорошо ладим, я знаю его семью, очень хорошую семью, и он заслуживает всех своих успехов.

Завтра у него будет тяжёлая битва, если он захочет победить. Мы друзья вне корта, мы профессионалы на площадке, которые хотят победить. Так что я уверен, что он будет рад сыграть в финале», — приводит слова Джоковича Sportskeeda.

Действующим победителем соревнований является серб Новак Джокович. Финал пройдет завтра, 6 ноября, в 17:00 мск. Призовой фонд турнира составляет € 5 415 410.