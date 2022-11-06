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Кудерметова и Мертенс с первого места вышли в полуфинал парного Итогового турнира WTA

Кудерметова и Мертенс с первого места вышли в полуфинал парного Итогового турнира WTA
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Девятая ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова в тандеме с бельгийкой Элисе Мертенс одержали победу в третье игре Итогового чемпионата WTA – 2022 в парном разряде и с первого места пробились в полуфинал турнира. Соревнования проходят в Форт-Уэрте (штат Техас, США).

В третьем матче группового этапа Кудерметова и Мертенс обыграли представительницу Канады Габриэлу Дабровски и спортсменку из Мексики Джулиану Олмос со счётом 7:6(5), 6:2. Встреча продлилась 1 час 26 минут. Российско-бельгийский дуэт семь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три из восьми брейк-пойнтов. На счету Дабровски и Олмос один эйс, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнта при двух заработанных.

Таким образом, Кудерметова и Мертенс одержали третью победу в группе Пэм Шрайвер. Российско-бельгийский дуэт стал победителем этого квартета и вышел в полуфинал турнира с первой строчки. Со второго места в 1/2 финала соревнований вышла украинско-латвийская пара Людмила Киченок и Елена Остапенко.

Итоговый чемпионат WTA — парный разряд. Группа Пэм Шрайвер
06 ноября 2022, воскресенье. 05:05 МСК
Габриэла Дабровски
Канада
Габриэла Дабровски
Джулиана Олмос
Мексика
Джулиана Олмос
Г. Дабровски Д. Олмос
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		2  
7 7 		6  
         
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
В. Кудерметова Э. Мертенс
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