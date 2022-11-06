Джокович — об игре с Циципасом: мне нужно показывать молодым, что я им не уступаю

Сербский теннисист Новак Джокович поделился мыслями о полуфинале «Мастерса» в Париже с представителем Греции Стефаносом Циципасом.
«Я начал матч так же хорошо, как вчерашний четвертьфинал. Чётко понимал, что мне нужно делать, и хорошо исполнял. Я был очень стабилен. Хорошо чувствовал каждый удар, и это позволяло мне контролировать матч. У меня был один плохой гейм во втором сете, я проиграл подачу. А он почувствовал себя более комфортно, уверенно, меньше ошибался. Мне было сложнее читать его подачу.
В третьем сете у меня опять же было много шансов. 4:4, у меня был брейк-пойнт, там длинный-длинный розыгрыш, я ошибся в относительно простом форхенде. Немного запыхался, не хватило энергии на удар.
На этом этапе моей карьеры для меня много значит, что я могу по-прежнему себя мотивировать, и верю, что могу выигрывать такие матчи. Ведь мне тоже нужно показывать, что я ещё не уступаю молодым, ещё могу с ними бороться и выигрывать такие упорные матчи», — приводит слова Джоковича пресс-служба ATP.
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