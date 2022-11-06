Кори Гауфф высказалась после разгромного поражения от Иги Свёнтек

Четвёртая ракетка мира Кори Гауфф дала комментарий после поражения от лидера женского мирового рейтинга Иги Свёнтек в заключительном матче группового этапа Итогового турнира WTA. Первая ракетка мира одержала победу в этой встрече со счётом 6:3, 6:0.
«Это был не мой день, не мой уикенд. Но ладно. Завтра я полечу в Глазго на Кубок Билли Джин Кинг. Это была моя худшая неделя в 2022 году. Я никогда так быстро не проигрывала матчи (шесть поражений в одиночном и парном разрядах)», — цитирует Гауфф польский журналист Доминик Сенковски в своём «твиттере».
Напомним, Кори потерпела три поражения в группе Трэйси Остин на Итоговом чемпионате. Помимо Свёнтек, 18-летняя американка уступила также россиянке Дарье Касаткиной и француженке Каролин Гарсии. В парном турнире вместе с соотечественницей Джессикой Пегулой Гауфф проиграла китайскому дуэту Сюй Ифань/Ян Чжаосюань, американско-голландскому тандему Дезире Кравчик/Деми Схурс, а также чешской паре Барбора Крейчикова/Катерина Синякова.
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