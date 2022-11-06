Свёнтек — девятая теннисистка, не проигравшая ни сета в группе. Такое удавалось Шараповой

Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек отметилась очередным рекордом после победы над американкой Кори Гауфф в заключительном матче группового этапа Итогового турнира WTA. Она расправилась со своей соперницей со счётом 6:3, 6:0.

Таким образом, Свёнтек стала девятой спортсменкой, которой удалось не уступить ни одного сета в группе на Итоговом турнире. Ига расправилась с россиянкой Дарьей Касаткиной, француженкой Каролин Гарсией и представительницей США Кори Гауфф.

Теннисистки, не проигравшие ни сета на Итоговом турнире WTA:



1. Амели Моресмо — 2004.

2. Мария Шарапова — 2006.

3. Жюстин Энен — 2007.

4. Вера Звонарёва — 2010.

5. Петра Квитова — 2011.

6. Серена Уильямс — 2012 и 2013.

7. Элина Свитолина — 2019.

8. Мария Саккари — 2022.

9. Ига Свёнтек — 2022.