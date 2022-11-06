Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Видеообзор разгромной победы Свёнтек над Гауфф на Итоговом турнире WTA

Видеообзор разгромной победы Свёнтек над Гауфф на Итоговом турнире WTA
Комментарии

Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек одержала третью победу подряд на Итоговом турнире WTA. В заключительном матче группового этапа Свёнтек одолела представительницу США Кори Гауфф со счётом 6:3, 6:0.

«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с лучшими моментами матча Ига Свёнтек — Кори Гауфф.

Видео доступно на канале WTA. Права на видео принадлежат WTA.

Продолжительность встречи составила 1 час 10 минут. За это время Свёнтек допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из 10. На счету Гауфф четыре эйса, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх попыток.

Свёнтек досрочно обеспечила себе выход из группы с первого места на Итоговом турнире WTA. Ранее она обыграла Дарью Касаткину и Каролин Гарсию. Гауфф, в свою очередь, заняла последнее место в группе, потерпев три поражения подряд.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022