Видеообзор разгромной победы Свёнтек над Гауфф на Итоговом турнире WTA

Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек одержала третью победу подряд на Итоговом турнире WTA. В заключительном матче группового этапа Свёнтек одолела представительницу США Кори Гауфф со счётом 6:3, 6:0.

«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с лучшими моментами матча Ига Свёнтек — Кори Гауфф.

Видео доступно на канале WTA. Права на видео принадлежат WTA.

Продолжительность встречи составила 1 час 10 минут. За это время Свёнтек допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из 10. На счету Гауфф четыре эйса, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх попыток.

Свёнтек досрочно обеспечила себе выход из группы с первого места на Итоговом турнире WTA. Ранее она обыграла Дарью Касаткину и Каролин Гарсию. Гауфф, в свою очередь, заняла последнее место в группе, потерпев три поражения подряд.