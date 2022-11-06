Новак Джокович — о полуфинале Парижа: если бы Циципас выиграл, это было бы заслуженно
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Обладатель 21 титула турниров «Большого шлема» Новак Джокович прокомментировал полуфинальный матч с представителем Греции Стефаносом Циципасом на турнире серии «Мастерс» в Париже. Серб оказался сильнее своего соперника, вырвав победу на решающем тай-брейке третьего сета.
«Вообще в матче было много классных ударов, классного тенниса – и для болельщиков, и для нас. Мы вывели друг друга на предел возможностей. И я думаю, что было необходимо, чтобы матч закончился в самый последний момент, в последнем розыгрыше, потому что победить мог любой. Если бы он выиграл, это было бы заслуженно. И я просто горжусь тем, что был частью такой потрясающей атмосферы», — приводит слова Джоковича пресс-служба ATP.
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