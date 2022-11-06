Свёнтек высказалась о полуфинале с Соболенко на Итоговом турнире WTA

Первая ракетка мира Ига Свёнтек поделилась мыслями о полуфинальном матче Итогового турнира WTA с белоруской Ариной Соболенко. На US Open — 2022 польская теннисистка одолела свою соперницу по матчу 1/2 финала в трёх партиях.
«Сделаю выводы из предыдущих игр с Ариной. Та игра на Открытом чемпионате США была напряжённой. Я не предполагаю, что полуфинал пойдёт по тому же сценарию. Думаю, что это будет очень даже захватывающе. Соболенко будет бороться за каждый мяч. Знаю, что она может черпать энергию из толпы. Я должна сосредоточиться на себе, чтобы ничто не отвлекало меня», — цитирует Свёнтек пресс-служба WTA.
Напомним, Свёнтек ещё до третьего матча с Кори Гауфф обеспечила себе выход из группы с первого места на Итоговом турнире WTA. Ранее она обыграла Дарью Касаткину и Каролин Гарсию. Соболенко в своём квартете оказалась сильнее Онс Жабер и Джессики Пегулы, уступив представительнице Греции Марии Саккари.
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