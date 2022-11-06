Коннорс — об отцовстве Надаля: Рафа справится с трудностями, если хочет играть в теннис
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Восьмикратный победитель турниров «Большого шлема» американец Джимми Коннорс высказался об испанском теннисисте Рафаэле Надале.
«Надаль немного изменился, рад, что в последнее время у него действительно всё сложилось хорошо. В любом случае Рафа не так много играет в конце года. Так что он может наслаждаться временем со своим ребёнком и просто жить ближайшие пару месяцев, готовясь к Австралии или любому другому следующему событию.
Сложно ли совместить отцовство и профессиональную карьеру теннисиста? Тренировочный процесс требует корректировок. Я не говорю, что это фатально, это можно сделать. С трудностями можно справиться, если, конечно, Надаль хочет продолжать играть», — цитирует Коннорса Sportskeeda.
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