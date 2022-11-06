Ига Свёнтек рассказала, какой случай заставил её заплакать

Победительница Открытого чемпионата США Ига Свёнтек поделилась мыслями о случаях из детства, которые вызывали у неё слезы. Один из журналистов отметил, что польская теннисистка часто попадает в линии на корте, и поинтересовался, хорошо ли она разбирается в геометрии.

«Я плотно обучалась математике, поэтому хорошо разбиралась в геометрии. Но я не сдала шестибалльный экзамен на аттестат по расширенной математике. Забыла про одну задачу, наверное, она была про объём такой пространственной фигуры на основе трапеции. До сих пор помню, потому что результаты того экзамена заставили меня заплакать», — сказала Свёнтек на пресс-конференции.

В полуфинале Итогового турнира WTA Ига Свёнтек сойдётся с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.