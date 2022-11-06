Медведев выделил период в карьере, когда был на пике формы, вспомнив матч с Джоковичем

Российский теннисист Даниил Медведев поделился мыслями об Итоговом турнире ATP-2020, в котором ему удалось завоевать титул. Третий номер мирового рейтинга одержал пять побед из пяти, одолев Доминика Тима, Рафаэля Надаля, Новака Джоковича, Диего Шварцмана, Александра Зверева. Серба Медведев переиграл на групповом этапе — 6:3, 6:3.

«Помню игру с Джоковичем. Честно говоря, это был не лучший матч в карьере Новака, но так случается со многими. В это время я был на пике своей формы, почти не пропускал ударов соперников и не давал много возможностей своим оппонентам. В тот день этого было достаточно, чтобы обыграть Новака в двух сетах», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.

Даниил Медведев вылетел с «Мастерса» в Париже, уступив представителю Австралии Алексу де Минору. На данный момент россиянин готовится к Итоговому турниру ATP.