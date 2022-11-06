Свёнтек — о прогрессе в игре: год назад и мечтать не могла о таком уровне тенниса

Первая ракетка мира Ига Свёнтек высказалась о матче с представительницей США Кори Гауфф и поделилась эмоциями от своего выступления на Итоговом турнире WTA.
«Я знала, что, когда выйду на корт, что бы ни чувствовала перед игрой, использую немного энергии болельщиков и всё равно буду чувствовать себя как обычно. Ведь каждый спортсмен хочет побеждать, когда выходит играть. Для меня было странно, что мне не обязательно побеждать, ведь всё равно выйду из группы и буду на турнире. Я постараюсь использовать такую тактику в будущем. Относилась к матчу как к особой тренировке концентрации.
Я очень рада, что у меня есть эта стабильность. В прошлом году даже не мечтала о подобном уровне игры. Довольна своим прогрессом, сейчас чувствую себя уверенно, — приводит слова Свёнтек пресс-служба WTA.
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