Свёнтек — о прогрессе в игре: год назад и мечтать не могла о таком уровне тенниса

Первая ракетка мира Ига Свёнтек высказалась о матче с представительницей США Кори Гауфф и поделилась эмоциями от своего выступления на Итоговом турнире WTA.

«Я знала, что, когда выйду на корт, что бы ни чувствовала перед игрой, использую немного энергии болельщиков и всё равно буду чувствовать себя как обычно. Ведь каждый спортсмен хочет побеждать, когда выходит играть. Для меня было странно, что мне не обязательно побеждать, ведь всё равно выйду из группы и буду на турнире. Я постараюсь использовать такую тактику в будущем. Относилась к матчу как к особой тренировке концентрации.

Я очень рада, что у меня есть эта стабильность. В прошлом году даже не мечтала о подобном уровне игры. Довольна своим прогрессом, сейчас чувствую себя уверенно, — приводит слова Свёнтек пресс-служба WTA.