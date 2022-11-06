Новак Джокович: Руне — будущее спорта наряду с Алькарасом. Слежу за Хольгером уже 3-4 года

Сербский теннисист Новак Джокович высказался о своём сопернике по финалу турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция) Хольгере Руне.

«Я знаю Хольгера довольно хорошо, потому что мы тренировались на разных поверхностях. Я следил за ним последние три-четыре года, его восхождением на уровне челленджеров, а затем попаданием в топ-20 в мире. Не сомневаюсь, что он — будущее спорта наряду с Алькарасом и некоторыми другими парнями. Надеюсь, смогу остановить его в первом финале «Мастерса». У Руне фантастический подход к работе, которую он проделывает для достижения успеха», — цитирует Джоковича Sportskeeda.

Джокович в полуфинале в трёх сетах одолел представителя Греции Стефаноса Циципаса, а Руне в двух партиях расправился с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.