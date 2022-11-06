Даниил Медведев рассказал о тяжёлой победе над Надалем на Итоговом турнире — 2020

Первая ракетка России Даниил Медведев поделился эмоциями от победы на Итоговом турнире ATP — 2020, где он в финале одолел австрийского теннисиста Доминика Тима. В 2019 году Медведев проиграл три матча из трёх на этом соревновании.
«Особенность тенниса в том, что, когда ты что-то выигрываешь, ты можешь проиграть на следующей неделе и забыть о своей победе. Особенность выхода в 2020 году на Итоговый турнир ATP заключалась в том, что я просто не мог выступить хуже, чем в 2019 году.
Думаю, с Рафой в полуфинале мы закончили, если и не после полуночи, то определённо очень близко к полуночи. Так что перед финалом с Тимом пробуждение было довольно тяжёлым. Я чувствовал себя немного уставшим, моё тело физически было не очень готово после тяжёлого матча. Но я знал, что это финал Итогового, поэтому нужно быть на высоте», — цитирует Медведева пресс-служба ATP.
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