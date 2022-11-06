Джокович: вижу в Руне себя. Похожий надёжный удар слева и хорошая защита

Чемпион Уимблдона серб Новак Джокович поделился мыслями о датчанине Хольгере Руне, с которым ему предстоит встретиться в финале турнира в Париже.

«Я играл с Руне только один раз на прошлом Открытом чемпионате США, хороший бой, четыре сета. Без сомнения, он сильно улучшил свой теннис. Имею в виду, что физически он очень подтянутый парень. Он молод, так что терять ему особо нечего. Хольгер может просто бить наотмашь. Я ожидаю этого в финале. Видел, как он играл с Феликсом. Очень впечатляющий матч.

Руне отчасти напоминает мне меня самого, знаете, надёжный удар слева и очень хорошая защита, и, знаете, просто соревновательное чувство, каждое очко оставляет его сердце и ноги на корте. Приятно это видеть. Думаю, что он очень хорош для нашего вида спорта в целом», — цитирует Джоковича Sportskeeda.