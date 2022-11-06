Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ольховский считает, что Касаткиной не хватило удачи в матче за выход из группы на Итоговом

Ольховский считает, что Касаткиной не хватило удачи в матче за выход из группы на Итоговом
Комментарии

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте, теннисист Андрей Ольховский прокомментировал поражение россиянки Дарьи Касаткиной (восьмой номер мирового рейтинга) от представительницы Франции Каролин Гарсии (шестая ракетка мира) в матче за выход из группы на Итоговом турнире WTA.

«Немного Дарье не хватило везения на тай-брейке. Матч был очень интересным, Дарья показала хорошую игру, но удача немного от неё отвернулась. Я считаю, что она очень неплохо провела турнир, одержала одну победу и была в шаге от выхода в полуфинал», — цитирует Ольховского ТАСС.

На Итоговом турнире Дарья Касаткина также уступила польской теннисистке Иге Свёнтек и одолела представительницу США Кори Гауфф. Соревнования проходят с 31 октября по 7 ноября.

Касаткина не вышла из группы! Впервые за сезон Дарья отдала матч после выигранного сета Касаткина не вышла из группы! Впервые за сезон Дарья отдала матч после выигранного сета
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022