Ольховский считает, что Касаткиной не хватило удачи в матче за выход из группы на Итоговом
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Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте, теннисист Андрей Ольховский прокомментировал поражение россиянки Дарьи Касаткиной (восьмой номер мирового рейтинга) от представительницы Франции Каролин Гарсии (шестая ракетка мира) в матче за выход из группы на Итоговом турнире WTA.
«Немного Дарье не хватило везения на тай-брейке. Матч был очень интересным, Дарья показала хорошую игру, но удача немного от неё отвернулась. Я считаю, что она очень неплохо провела турнир, одержала одну победу и была в шаге от выхода в полуфинал», — цитирует Ольховского ТАСС.
На Итоговом турнире Дарья Касаткина также уступила польской теннисистке Иге Свёнтек и одолела представительницу США Кори Гауфф. Соревнования проходят с 31 октября по 7 ноября.
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