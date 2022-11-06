Ольховский: Кудерметова и Мертенс могут победить на парном Итоговом турнире WTA

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте, теннисист Андрей Ольховский высказался о результатах российской теннисистки Вероники Кудерметовой, выступающей в паре с представительницей Бельгии Элисе Мертенс на Итоговом турнире WTA.
«Они вышли в полуфинал с первого места, одержав три победы в трёх матчах, молодцы. Я считаю, они могут пройти дальше. Как я уже говорил, они являются одной из сильнейших пар мира и вполне могут победить», — приводит слова Ольховского ТАСС.
Российско-бельгийский дуэт стал победителем своего квартета и вышел в полуфинал турнира с первой строчки. Со второго места в 1/2 финала соревнований прошла украинско-латвийская пара Людмила Киченок и Елена Остапенко. В полуфинале Кудерметова и Мертенс сойдутся с американкой Дезире Кравчик и представительницей Нидерландов Деми Схурс.
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