Каролина Возняцки обратилась к Хольгеру Руне перед финалом «Мастерса» в Париже

Победительница Открытого чемпионата Австралии 2018 года, бывшая первая ракетка мира датчанка Каролина Возняцки в своих социальных сетях обратилась к своему соотечественнику, теннисисту Хольгеру Руне (18-й в рейтинге ATP), который вышел в финал турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция).

«Сосредоточен перед финалом «Мастерса» в Париже. Очень рад! Увидимся в финале», — написал Хольгер Руне в социальных сетях.

«Отличная работа», — ответила Каролина Возняцки. Молодой датчанин ответил эмодзи

В финале Хольгер Руне сразится с действующим победителем соревнований сербом Новаком Джоковичем.

Возняцки — победительница одного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии – 2018), обладательница титула на Итоговом чемпионате WTA (2017) в одиночном разряде, чемпионка 33 турниров WTA (из них 30 — в одиночном разряде). Каролина завершила карьеру в январе 2020 года из-за ревматоидного артрита — аутоиммунного заболевания соединительных тканей.