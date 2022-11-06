Каролина Возняцки обратилась к Хольгеру Руне перед финалом «Мастерса» в Париже

Победительница Открытого чемпионата Австралии 2018 года, бывшая первая ракетка мира датчанка Каролина Возняцки в своих социальных сетях обратилась к своему соотечественнику, теннисисту Хольгеру Руне (18-й в рейтинге ATP), который вышел в финал турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция).
«Сосредоточен перед финалом «Мастерса» в Париже. Очень рад! Увидимся в финале», — написал Хольгер Руне в социальных сетях.
«Отличная работа», — ответила Каролина Возняцки. Молодой датчанин ответил эмодзи
В финале Хольгер Руне сразится с действующим победителем соревнований сербом Новаком Джоковичем.
Возняцки — победительница одного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии – 2018), обладательница титула на Итоговом чемпионате WTA (2017) в одиночном разряде, чемпионка 33 турниров WTA (из них 30 — в одиночном разряде). Каролина завершила карьеру в январе 2020 года из-за ревматоидного артрита — аутоиммунного заболевания соединительных тканей.
- 6 ноября 2022
-
17:23
-
16:44
-
15:47
-
15:47
-
15:25
-
14:34
-
14:06
-
13:39
-
13:04
-
12:48
-
12:22
-
11:52
-
11:33
-
11:10
-
10:51
-
10:34
-
10:16
-
10:05
-
09:54
-
09:46
-
09:46
-
09:38
-
09:26
-
09:14
-
06:51
-
06:37
-
04:53
-
02:35
-
00:20
-
00:03
- 5 ноября 2022
-
23:47
-
23:32
-
21:53
-
21:45
-
21:01