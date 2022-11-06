19-летний Хольгер Руне станет первым датчанином в истории топ-10 рейтинга ATP

Датский теннисист Хольгер Руне (18-й в рейтинге ATP) после победы на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция) станет 10-й ракеткой мира, став первым датчанином в истории первой десятки рейтинга.

В финале турнира Руне обыграл серба Новака Джоковича (седьмой в рейтинге ATP) со счётом 3:6, 6:3, 7:5. Неделю назад датчанин вышел в финал хардового турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария), где проиграл канадцу Феликсу Оже-Альяссиму (восьмой в рейтинге ATP) со счётом 3:6, 5:7. Две недели назад Руне выиграл победителем хардовый турнир категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция), обыграв грека Стефаноса Циципаса (пятый в рейтинге ATP) со счётом 6:4, 6:4.

12 октября стало известно, что Руне начал сотрудничество с французским тренером Патриком Муратоглу.