Руне снялся с NextGen Finals, его заменит Арнальди

19-летний датчанин Хольгер Руне снялся с NextGen Finals — Итогового турнира ATP для игроков не старше 21 года. Датский теннисист принял решение отказаться от выступления на турнире после победы на «Мастерсе» в Париже (Франция).
На турнире, который пройдёт в Милане (Италия), его заменит итальянец Маттео Арнальди. Соревнования будут проходить с 8 по 12 ноября.
Ранее Руне в финале турнира в Париже обыграл серба Новака Джоковича. Хольгер одержал победу со счётом 3:6, 6:3, 7:5. Продолжительность матча составила 2 часа 33 минуты. На счету Джоковича восемь эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из 12. Хольгер Руне шесть раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из трёх возможных.
Призовой фонд турнира составляет € 5 415 410. Новак Джокович не смог защитить трофей, который завоевал в прошлом году.
- 6 ноября 2022
-
21:56
-
21:20
-
21:02
-
20:15
-
19:45
-
19:20
-
17:23
-
16:44
-
15:47
-
15:47
-
15:25
-
14:34
-
14:06
-
13:39
-
13:04
-
12:48
-
12:22
-
11:52
-
11:33
-
11:10
-
10:51
-
10:34
-
10:16
-
10:05
-
09:54
-
09:46
-
09:46
-
09:38
-
09:26
-
09:14
-
06:51
-
06:37
-
04:53
-
02:35
-
00:20