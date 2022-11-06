Руне снялся с NextGen Finals, его заменит Арнальди

19-летний датчанин Хольгер Руне снялся с NextGen Finals — Итогового турнира ATP для игроков не старше 21 года. Датский теннисист принял решение отказаться от выступления на турнире после победы на «Мастерсе» в Париже (Франция).



На турнире, который пройдёт в Милане (Италия), его заменит итальянец Маттео Арнальди. Соревнования будут проходить с 8 по 12 ноября.



Ранее Руне в финале турнира в Париже обыграл серба Новака Джоковича. Хольгер одержал победу со счётом 3:6, 6:3, 7:5. Продолжительность матча составила 2 часа 33 минуты. На счету Джоковича восемь эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из 12. Хольгер Руне шесть раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из трёх возможных.



Призовой фонд турнира составляет € 5 415 410. Новак Джокович не смог защитить трофей, который завоевал в прошлом году.