Хольгер Руне трогательно обратился к Новаку Джоковичу после финала «Мастерса» в Париже

Датский теннисист Хольгер Руне (18-й в рейтинге ATP) обратился к сербу Новаку Джоковичу (седьмой в рейтинге ATP) после финального матча турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция), который завершился победой датчанина.
«Я хочу начать с того, что Новак один из моих любимых игроков. Знаешь, я наблюдаю за тобой с детства, тренируюсь с тобой. Приятно иметь возможность делить корт с тобой и твоей командой. Вы знаете, что вы, действительно хороши и делаете потрясающую работу. Поэтому я желаю вам и Новаку всего наилучшего в концовке этого сезона.
Знаете, я определенно могу сказать, что это, должно быть, мой самый любимый турнир сейчас. Мне просто не терпится приехать сюда в следующем году.
Последнее, но не менее важное: я хочу сказать спасибо моей команде. Моей маме, моему тренеру, всей моей семье. Вы знаете всех, кто поддерживал меня на этой неделе. Спасибо, ребята», — приводит слова Руне Sportskeeda.
Хольгер Руне одержал волевую победу со счётом 3:6, 6:3, 7:5. Благодаря победе в Париже датчанин заработал € 836 355 призовых и 1000 рейтинговых очков.
- 6 ноября 2022
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