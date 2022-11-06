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Джокович — Хольгеру Руне: я не рад, что ты победил меня, но, с другой стороны, рад за тебя

Джокович — Хольгеру Руне: я не рад, что ты победил меня, но, с другой стороны, рад за тебя
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Сербский теннисист Новак Джокович обратился к датчанину Хольгеру Руне, который обыграл его в финале турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция).

«Хочу поздравить тебя, твою команду и семью. Вы абсолютно заслуживаете эту победу — у вас была удивительная неделя, фантастическая.

Я не рад, что ты победил меня, но, с другой стороны, рад за тебя, потому что мне нравится твоя личность. Думаю, что ты очень преданный парень, который любит теннис и тратит много времени на тяжёлую работу, так что это окупается для тебя, и я уверен, что впереди у тебя светлое будущее. Поздравляю!» — приводит слова Джоковича Sportskeeda.

Хольгер Руне одержал волевую победу со счётом 3:6, 6:3, 7:5. Благодаря победе в Париже датчанин заработал € 836 355 призовых и 1000 рейтинговых очков.

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